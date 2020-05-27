Кабмин распространил доступ к льготным кредитам на аграриев, консервирующих рыбу

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Правительство России расширило перечень направлений целевого использования льготных кредитов для аграриев, заключивших соглашения о повышении конкурентоспособности, включив в список консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила в среду сообщила пресс-служба кабмина.

"Теперь на инвестиционные (до 15 лет) и краткосрочные (до 1 года) займы по сниженной ставке могут претендовать компании, представляющие подотрасли рыболовства и рыбоводства, переработки лесных ресурсов, занимающиеся консервированием рыбы, ракообразных и моллюсков. Эта мера поможет нарастить производство сельхозпродукции и поддержит российский агросектор на фоне распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Ранее правительство приняло решение об отмене на 2020 год требований по увеличению экспорта к аграриям, заключившим соглашения о повышении конкурентоспособности. Благодаря этому предприниматели продолжат пользоваться льготными займами, несмотря на нестабильную внешнюю конъюнктуру, напомнили в пресс-службе.