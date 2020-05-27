Дефицит бюджета Петербурга на 2020 год увеличится до 111 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес поправки в проект корректировки бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год, согласно которому дефицит казны увеличится по сравнению с ранее установленных проектом на 6,4% - до 111,1 млрд рублей. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе аппарата вице-губернатора города Эдуарда Батанова.

Корректировка финансовых параметров направлена на приоритизацию расходов городского бюджета и уточнение доходной базы в связи с экономической ситуацией, вызванной пандемией новой коронавирусной инфекции.

"С учетом поправки губернатора бюджет Санкт-Петербурга на 2020 год будет иметь следующие характеристики: доходы - 573,8 млрд рублей, расходы - 684,96 млрд рублей, дефицит - 111,1 млрд рублей. Расходы городского бюджета увеличиваются на 7,8 млрд рублей. Из них основной объем приходится на расходы социального характера", - говорится в сообщении.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга 20 мая приняло в первом чтении законопроект о корректировке городского бюджета на 2020 год. В первой редакции проекта доходы бюджета планировалось сократить с ранее утвержденных 674,9 млрд до 573,1 млрд рублей (на 15%), расходы - с 727,7 млрд до 677,1 млрд рублей (на 7%).

Доходы городского бюджета увеличатся с планировавшихся 573,1 млрд рублей до 573,8 млрд рублей (на 0,2%) за счет увеличения поступлений из федерального бюджета в размере 3,9 млрд рублей. Дополнительные поступления из федерального бюджета позволяют увеличить расходы на дополнительные выплаты медицинским и социальным работникам в размере 3 млрд рублей, оснащение и переоснащение медицинских учреждений в размере 781,4 млн рублей, обеспечение жильем отдельных категорий граждан - 17,4 млн рублей.

В связи с реструктуризацией кредита на приобретение вагонов метро поправкой на 4,8 млрд рублей сокращаются расходы на увеличение уставного капитала ГУП "Петербургский метрополитен" и на 570 млн рублей - расходы на обслуживание государственного долга Санкт-Петербурга.