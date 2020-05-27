Deutsche Bank прогнозирует к июлю ключевую ставку ЦБ РФ на уровне 4%

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Банк России может приступить к более агрессивному смягчению денежно-кредитной политики, снизив ключевую ставку на ближайших заседаниях в июне и июле суммарно на 150 б. п. - до 4%. Об этом говорится в обзоре Deutsche Bank, с которым ознакомился ТАСС.

Замедление недельной инфляции, восстановление курса рубля, а также слабый экономический рост и все еще заметное влияние распространение нового коронавируса говорят в пользу начала более агрессивного цикла снижения ставки Банка России с начала мая, отметили эксперты банка. "Теперь мы ожидаем, что правление ЦБ РФ выберет снижение ключевой ставки на 100 б. п. на следующем заседании 19 июня (против 50 б. п. ранее), а затем на 50 б. п. - до уровня 4%, вероятно, уже в июле", - пояснили они.

В Deutsche Bank добавили, что для оценки эффективности смягчения ЦБ потребуется некоторое время. Однако движение ключевой ставки ниже 4% в обозримом будущем эксперты оценивают как маловероятное.

По их мнению, такой шаг подразумевал бы переход к отрицательным значениям реальных ставок и потребовал бы убедительных причин, таких как устойчивый уровень инфляции значительно ниже целевого показателя в 4%. Однако такой сценарий возможен только в случае постоянного сильного дезинфляционного воздействия от вызванного пандемией экономического шока, добавили в банке. По оценкам экспертов, годовая инфляция в РФ достигнет пика на уровне 4% в конце 2020 года - начале 2021 года.

В то же время в будущем ограничивать размер долгосрочных дезинфляционных рисков должны будут такие факторы, как постепенный выход из карантина и фискальная политика государства. "Хотя первоначальные фискальные стимулы правительства в связи с COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС) были умеренными, они постепенно увеличивались, поскольку восстановление цен на нефть снижало фискальные риски, связанные с увеличением антикризисных расходов. Вероятно, в дальнейшем будут предоставлены дополнительные меры, поскольку правительство продолжает работать над своим планом экономического восстановления", - отметили эксперты Deutsche Bank.