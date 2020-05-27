Экс-советник председателя правления банка "Премьер Кредит" объявлен в международный розыск

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест в отношении бывшего советника председателя правления по информационной безопасности ПАО "Банк "Премьер Кредит" Андрея Андреева, который является фигурантом уголовного дела о хищении из кредитного учреждения более 1 млрд рублей. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Ирина Морозова, Андреев объявлен в международный розыск.

"Постановлением Басманного районного суда Москвы в отношения Андреева Андрея Андреевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания на территории России или с момента экстрадиции на территорию РФ. Он объявлен в международный розыск", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, Андрееву заочно предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).