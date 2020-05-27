Российские санатории на старте летнего сезона сохранят цены прошлого года

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Российские санатории, которые получили право открыться с 1 июня, пока планируют оставить цены на уровне 2019 года, сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина в интервью телеканалу RTVI.

"Санатории объявили, что не будут поднимать цены, оставляют цены прошлого года. Дальше будет видно, зависит от спроса", - сказала Тюрина.

С 1 июня в Краснодарском крае смогут начать работу санатории с медицинской лицензией, в Сочи таких 65, сообщила она. Также появилась информация, что несколько санаториев с грязелечением откроются в Кавказских Минеральных Водах, а в некоторых районах Карелии принимать гостей разрешили турбазам с коттеджами, отметила Тюрина.

"Когда объявили, что с 1 июня открываются санатории, и туроператоры, которые продают их, и сами санатории почувствовали резкое увеличение спроса. То есть народ зашевелился. Но опять же, повторю: это те люди, которым необходимы санатории, им необходимы лечение, процедуры", - сказала представитель РСТ.

Основной отложенный спрос все-таки приходится на пляжные отели, но они пока не могут принимать гостей, отметила Тюрина. При этом большинство россиян, согласно опросам, в этом году в сложившихся условиях склоняется к тому, чтобы провести отпуск дома или на даче, сообщила она.

"И все же, по всем опросам, процентов 60 россиян говорят, что они никуда не поедут, останутся дома, у них нет денег, а те деньги, которые они в принципе предполагали использовать для отдыха, пожалуй, сейчас используют для каких-то более важных вещей. Люди, которые вынуждены экономить, они вынуждены экономить на деликатесах и путешествиях", - сказала пресс-секретарь РСТ.