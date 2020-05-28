В кабмине обсудят выплаты медикам, помощь бизнесу и жилищное строительство

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Правительство России проведет в четверг очередное заседание, темами которого станут выплаты медикам, поддержка аэропортов, эффективность госпрограмм и меры по стимулированию жилищного строительства. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Вниманию членов правительства будет предложен сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ страны по итогам 2019 года. Он подготовлен на основе итогов реализации 42 госпрограмм. Кроме того, в повестку дня заседания включен вопрос об итогах ввода жилья и реализации мер по стимулированию жилищного строительства в 2019 году. В кабмине напомнили, что в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" реализуется федеральный проект "Жилье", предусматривающий увеличение объема жилищного строительства к 2024 году не менее чем до 120 млн квадратных метров в год.

Большой блок вопросов связан с поддержкой граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса. В частности, будет рассмотрен вопрос о выделении из резервного фонда правительства средств для регионов на выплаты медикам, борющимся с коронавирусом. Также в повестку дня включен вопрос о выделении бюджетных средств для предоставления субсидий российским аэропортам и организациям, входящим с ними в одну группу, для частичной компенсации потерь от снижения перевозок пассажиров в результате пандемии. Правительство рассмотрит и вопрос о направлении 100 млн рублей на субсидии физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, применявшим в 2019 году специальный режим налога на профессиональный доход. В повестке дня - выделение 145,6 млн рублей на выплаты гражданам, принявшим в период с 1 апреля по 30 июня 2020 года на сопровождаемое или временное проживание (под временную опеку) инвалидов, престарелых, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Для реализации мероприятий по строительству сооружений инженерной защиты в Иркутской области предполагается выделить почти 1,3 млрд рублей. Кроме того, на обеспечение достижения показателей федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" нацпроекта "Экология" планируется распределить между регионами трансферты на 8 млрд 101 млн рублей.

Правительство обсудит проект закона, расширяющего возможности применения пониженных тарифов страховых взносов участниками свободной экономической зоны в Крыму и в Севастополе. "Для организаций и индивидуальных предпринимателей, получивших статус участника СЭЗ после 1 января 2018 года, предлагается установить с 1 января 2020 года пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 7,6%, - пояснили в правительстве. - Предельный срок применения пониженных тарифов страховых взносов предлагается установить до окончания периода функционирования указанной СЭЗ".