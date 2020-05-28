Пандемия подтолкнула россиян к выбору работодателей с соцпакетом

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Треть россиян на фоне пандемии коронавируса стали больше ценить наличие соцпакета у работодателя, следует из опроса, проведенного в мае НПФ Сбербанка и сервисом "Работа.ру".

Для каждого восьмого россиянина (13%) за последние полтора месяца наличие соцпакета стало главным аргументом при выборе работы, а каждый пятый считает, что предоставляемые работодателями бонусы помогают в кризисных ситуациях.

При этом большинство опрошенных отметили, что прямая материальная поддержка в виде дополнительных выплат была бы полезнее для них. Однако для 67% жителей России приоритет в соцпакете имеет наличие медицинской страховки (ДМС). Почти 40% хотели бы, чтобы работодатель оплачивал им питание, 30% - обучение и 15% - спортивные занятия.

Коронавирус заставил задуматься о пенсии

При этом россияне считают, что сегодня стандартного набора бонусов (ДМС, оплата обучения, занятий спортом и т.д.) уже недостаточно. Изменения, которые произошли в стране в связи с пандемией коронавируса, заставили граждан больше задумываться о пенсионных накоплениях.

На вопрос "Считаете ли вы, что у работодателя должны быть долгосрочные социальные программы для сотрудников (например, пенсионная)?", положительно ответили 75% опрошенных. При этом, 40% респондентов готовы участвовать в совместной с работодателем программе софинансирования добровольных пенсионных накоплений.

Кроме того, около четверти россиян (23%) уверены, что корпоративная пенсионная программа (КПП) является одной из самых важных составляющих социального пакета, тогда как еще в феврале 2020 КПП играла важную роль лишь для 9% работников. Кроме того, три месяца назад более половины респондентов считали наличие КПП в соцпакете лишь приятным и необязательным бонусом, а 27% вообще не рассматривали этот фактор при выборе работадателя.

Тем не менее около 11% опрошенных признались, что их работодатели не предоставляют соцпакет. Опрос был проведен среди экономически активного населения всех регионов России старше 18 лет. В опросе приняли участие 3,2 тыс. человек.