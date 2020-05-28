СМИ: Хайнань создал передовую онлайн-платформу для оптимизации логистических потоков

ХАЙКОУ /Китай/, 28 мая. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань создала инновационную логистическую онлайн-платформу для оптимизации транспортировки грузов с применением умных технологий и больших массивов данных. Об этом сообщила газета "Хайкоу жибао".

По данным издания, первую в регионе лицензию на осуществление коммерческой деятельности в таком формате выдали власти административного центра провинции города Хайкоу. Проект курируют две компании, осуществляющие деятельность в сфере энергетики, - Yankuang Group и China Huaneng.

"Мы провели серию переговоров с участием правительственных учреждений и компаний, создав условия для диалога между бизнесом и компетентными госструктурами. Этот проект позволяет устранить неясности в функциональном процессе при осуществлении логистических операций, сводит к минимуму проблему расхождений в данных, полностью устраняет трудности, связанные с оформлением документации", - объяснил журналистам представитель муниципального транспортного управления.

По его словам, администрация Хайнаня намерена и в дальнейшем активно внедрять инновационные методы и передовые технологии в сфере транспортных коммуникаций, "формировать новый облик" этой отрасли. Ожидается, что такая платформа позволит существенно снизить трудовые затраты и финансовые издержки, заметно повысит качество предоставляемых услуг.

Согласно официальной статистике, объем логистических операций на Хайнане в 2019 году превысил 788 млрд юаней (почти $111 млрд по текущему курсу), увеличившись в годовом исчислении на 4,24%. Примерно половина от этой суммы приходится на импорт и доставку товаров из других провинций, остальное - на внутреннюю транспортировку промышленных товаров (около 29%) и аграрной продукции (порядка 21%). Поток грузов через порты региона за аналогичный период составил 192 млн тонн (рост на 8,4%), из них более 11% приходится на внешнюю торговлю.