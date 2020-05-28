Регионы поддерживают продажу товаров на зарубежных онлайн-площадках

ТАСС, 28 мая. Власти регионов в условиях пандемии стремятся поддержать компании, осваивающие онлайн-торговлю и рассматривающие экспорт продукции в качестве точки роста. Для этого применяется сопровождение сделок, общение с партнерами на иностранных языках и компенсация расходов, сообщили опрошенные ТАСС представители бизнеса и региональных властей.

По данным Российского экспортного центра, за время пандемии более 1,5 тыс. отечественных экспортных компаний перешли на электронные торговые площадки. Они позволяют протестировать рынки, понять спрос, начать прорабатывать поставки, запланировать будущие отгрузки, а также моментально проверить контрагентов.

Меры поддержки

К господдержке предприятий, желающих выйти на международные онлайн-площадки, в регионах стараются подойти индивидуально, поскольку у компаний возникают разные вопросы. Предпринимателям помогают продвигать их личные аккаунты на онлайн-площадках, проводят обучающие мероприятия. В пресс-службе центра "Мой бизнес" Приморья ТАСС сообщили, что сопровождают сделки до заключения контракта, а предприниматель получает возможность разместить товары под единым брендом "Сделано в Приморье" (made in Primorye). В планах на июль 2020 года - вывод местных производителей на агрегатор так называемых вичат групп и китайских торговых площадок: Tmall, JD.com. "Специалисты центра обрабатывают входящие заявки от потенциальных клиентов, помогают предпринимателям перевести коммерческое предложение на язык страны, откуда пришел запрос, а также могут предоставить переводчика для проведения переговоров", - сказал собеседник агентства.

Как рассказал ТАСС руководитель Центра поддержки экспорта Адыгеи Заур Шеуджен, на электронной площадке Alibaba.com открыта "витрина региона", каждый желающий в ней может разместить свою продукцию для торговли за рубежом, а продвижением товаров занимается Центр поддержки предпринимательства республики. "Наш Центр берет на себя все расходы, связанные с размещением на электронных площадках ", - сказал он, добавив, что продвижением продукции в регионе занимаются также на площадках EBay и Fordaq.

Активно помогают предпринимателям выйти и начать успешные продажи на международных онлайн-площадках также в Югре, Кировской области, Рязанской области и в ряде других регионов России.

Пробный выход на рынок

Многие регионы начали обращать большое внимание на зарубежные площадки по дистанционной продаже товаров, поскольку они позволяют в непростых экономических условиях продолжать реализацию продукции местных бизнес-организаций. В Югре активно начали осваивать зарубежные площадки Нижневартовский рыбоконсервный завод "Санта-Мария" и единственный в регионе производитель косметики ручной работы "Берегиня" (Нижневартовский район). Как сообщили ТАСС в центре поддержки экспорта Югры, предприятия поставили пробные партии продукции в КНР для продажи через популярную китайскую онлайн-платформу Epinduo, эта работа идет по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт".

"На китайской платформе Epinduo начали продаваться рыбные консервы из язя и щуки "Санта-Марии" - первая партия была более 600 банок, она полностью реализована. В настоящее время готовится новая партия, решается вопрос об объемах. Также должны стартовать продажи натуральных масел и мыла "Берегини". Это тестовый выход компаний из автономного округа на данную платформу, в дальнейшем планируется, что к ним подключатся и другие предприниматели, что позволит им расширить рынки сбыта, объем продаж, особенно на фоне коронавирусной инфекции", - сказал собеседник агентства.

Намерены выводить компании на дистанционные международные рынки и в Ингушетии. В пресс-службе министерства экономического развития региона ТАСС сообщили, что в числе 25 предприятий, которые впервые выйдут на международную торговую онлайн-площадку all.biz, производители войлочных национальных ковров "Студия истиньг". Компания основана ученицами местного историко-географического общества "Дзурдзуки". "Мы нацелены экспортировать свою продукцию уже до конца 2020 года, при первом крупном заказе мы сможет за раз отправить до 30 ковров", - рассказала ТАСС руководитель проекта "Дзурдзуки" Танзила Дзаурова.

Использовать "в плюс" время пандемии

Некоторые предприниматели, развивающие дистанционные продажи, стремятся использовать время пандемии и выйти из нее со знаком "плюс". Руководитель "Берегини" Светлана Колисниченко сообщила ТАСС, что пандемия коронавируса позволила компании целенаправленно заняться развитием онлайн-торговли. "У нас оффлайн-бизнес упал в ноль вообще сейчас. Все, что нас сейчас вывозит, - онлайн-продажи. Мы удачно [во время пандемии] использовали то время, которое высвободилось, работаем на перспективу", - уточнила Колисниченко, добавив, что компания планирует также начать продажу продукции на площадке крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries.

Как рассказал ТАСС первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин, летом ожидается начало продаж на китайских площадках компаний "Вегенсы" (сушеные овощи и травы) и "МТМ Вуд" (разделочные доски). "Сейчас идет сбор заявок на коллективный аккаунт Alibaba и Satu.kz, уже набраны компании для коллективного аккаунта на eBay. Это порядка 50 компаний, в частности, это одежда, продукты питания, мебель, сувенирная продукция, товары для детей", - уточнил вице-премьер.

Расширение ассортимента

Если одни компании только начинают осваивать интернет-площадки, то в ряде регионов России работа была начата еще до пандемии, что позволяет сейчас реализовывать продукцию. Рязанские экспортеры поставляют покупателям текстиль, кровельные материалы, медицинские и магнитотерапевтические приборы, роботов и робототехнику, бытовую химию, тепловое оборудование для кухонь, древесный уголь, художественную керамику.

Приморье открыло "электронную витрину" местных товаров на площадке Alibaba.com, где свою продукцию уже разместили более 100 компаний, реализующих шоколад, минеральную воду, мед, деревянные игрушки. "В месяц мы фиксируем около 30 тыс. просмотров карточек приморской "электронной витрины" зарубежными партнерами. Сейчас ведутся переговоры о поставках морепродуктов", - сообщил ТАСС гендиректор центра "Мой бизнес" в Приморье Евгений Никифоров.

Компании кировской области на Alibaba.com продают полиграфическую продукцию, рапсовое масло, на платформе Epinduo.com - косметические средства. Планируется, что в 2020 году на международные электронные площадки выйдут как минимум четыре предприятия региона.

В пресс-службе компании "Обувь России", головной офис которой находится в Новосибирске, ТАСС сообщили, что сейчас производитель развивает собственный интернет-магазин и реализует товары на Wildberries, Lamoda, маркетплейсе "Беру", а также вышел на китайскую онлайн-площадку Tmall. "Мы тестируем новый канал сбыта: на Tmall выставили преимущественно женскую обувь под брендом Westfalika. С точки зрения организации работы трудностей не было", - рассказали в компании.