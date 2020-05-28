Кабмин упростил правила выкупа спортивных сооружений у частных инвесторов

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Правительство РФ упростило правила выкупа спортивных сооружений у частных инвесторов. Как сообщает пресс-служба кабмина, региональные власти теперь получили возможность оперативно выкупать спортивные объекты, построенные частными инвесторами. Необходимые для этого изменения внесены в государственную программу "Развитие физической культуры и спорта".

Ранее правила предоставления субсидий в рамках госпрограммы позволяли расходовать средства только на строительство и реконструкцию. "Теперь же регионы смогут тратить эти деньги на покупку спортивных объектов, возведенных коммерческими компаниями", - говорится в сообщении кабмина.

Новая мера, как ожидают в правительстве, привлечет в отрасль инвесторов и ускорит формирование спортивной инфраструктуры в субъектах Федерации.