"Гранд сервис экспресс" возобновит курсирование поезда Москва - Петербург с 5 июня

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. "Гранд сервис экспресс" с 5 июня возобновляет ежедневное курсирование поездов по маршруту Москва - Санкт-Петербург и обратно, говорится в сообщении компании.

Ранее компания "Гранд сервис экспресс", которая также выступает оператором железнодорожных пассажирских перевозок по Крымскому мосту, временно прекратила курсирование поезда Москва - Санкт-Петербург на фоне пандемии коронавируса.

Поезд включает в себя вагоны повышенной комфортности. В компании отметили, что максимально усилили меры санитарной защиты. Для удобства пассажиров введены обновленные классы обслуживания - от стандарта до исключительного уровня комфорта, в состав каждого поезда включен вагон-ресторан (европейская и русская кухня).

Ранее "Гранд сервис экспресс" также отложил запуск девяти поездов в Крым, запланированный на весну этого года (из Екатеринбурга, Кисловодска, Мурманска, а также из Москвы в Севастополь, Москвы и Санкт-Петербурга в Евпаторию и Феодосию). Запуск отложен в связи со снижением пассажиропотока до улучшения эпидемиологической обстановки в стране.