Продажи легковых автомобилей в Петербурге за апрель упали до исторического минимума

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в Петербурге в апреле 2020 года упали на 72% по сравнению с апрелем прошлого года. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении специализированного аналитического агентства "Auto-Dealer-СПб".

"В апреле петербургский авторынок достиг исторического минимума. Продажи автомобилей сократились на 72%, было реализовано 3,2 тыс. новых машин. До этого самым худшим результатом был показатель января 2010 года, когда петербургские дилеры продали 5 тыс. новых автомобилей (на 49% меньше, чем в январе 2009 года)", - говорится в сообщении.

Лидером по объему продаж в апреле впервые в этом году стал отечественный бренд Lada, второе место заняла Skoda, которая, как правило, находится во второй пятерке лидеров. Единственным брендом, который по итогам прошлого месяца показал рост реализации, стал Fiat (40%). В целом за январь-апрель этого года падение продаж составило 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 34,6 тыс. машин.

По словам ведущего эксперта "Auto-Dealer-СПб" Евгения Еськова, такой негативный результат следовало ожидать: в Петербурге уже два месяца запрещена работа автосалонов, дилеры работают дистанционно, что не обеспечивает им планируемого объема продаж. "В мае ситуация может незначительно улучшиться - автосалоны наладили процесс дистанционных продаж, по-прежнему они могут предлагать некоторые комплектации по ценам 2019 года, плюс растет интерес к новинкам авторынка. Но в любом случае падение составит более 50%", - уверен он.

Как сообщалось ранее, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей за 2019 год в Петербурге составили 153,6 тыс. единиц, что на 4% меньше к уровню 2018 года. Доля Петербурга в общем объеме продаж новых машин в России в 2019 году составила 8,7% (в 2018 году - 8,8%). В пресс-службе комитета по промышленной политике, инновациям и торговле отмечали ТАСС, что доля производства легковых автомобилей заводами Петербурга в России составляет 23,5%. В регионе размещены производства компаний Toyota, Nissan и Hyundai.