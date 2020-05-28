Песков заявил, что количество получивших помощь бизнесменов предстоит уточнить

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Процесс предоставления помощи предпринимателям, пострадавшим от пандемии коронавируса, идет, количество воспользовавшихся мерами поддержки еще предстоит уточнить. Об этом журналистам в четверг заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя данные доклада уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова главе государства Владимиру Путину.

В ранее опубликованном докладе говорится, что мерами государственной поддержки в условиях пандемии коронавируса воспользовались 10% российских компаний.

"Процесс получения различных видов поддержки идет достаточно активно, проценты [воспользовавшихся помощью] предстоит уточнить", - сказал представитель Кремля. Он напомнил, что "в основном поддержка в плане бизнеса направлена на тех, кто прежде всего сохранил рабочие места, направлена на тех, кто работает вбелую, кто не имеет задолженности по налогам". "Очевидно, что не все под эти критерии могут подпадать по наследию своей прошлой бизнес-активности", - признал Песков.

Тем не менее, он уверен, что "возможность для получения поддержки предоставлена всем, кто этого хочет, и кто подпадает под эти параметры".

Представитель Кремля добавил, что уполномоченный по защите прав предпринимателей "в обычной обстановке представил бы ежегодный доклад на встрече с главой государства". "В данной ситуации он был представлен письменно, что тоже допустимо", - отметил Песков.