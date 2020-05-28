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Пандемия коронавируса нового типа

ВВП США в I квартале сократился на 5% в годовом исчислении впервые с 2014 года

По данным Министерства торговли страны, это самое низкое квартальное сокращение с четвертого квартала 2008 года

ВАШИНГТОН, 28 мая. /ТАСС/. ВВП США в I квартале 2020 года впервые за шесть лет сократился на 5% в годовом исчислении в связи с ситуацией вокруг пандемии нового коронавируса. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Министерства торговли США.

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Это первое квартальное сокращение экономики с начала 2014 года, а также самое низкое с четвертого квартала 2008 года. Тогда на фоне финансового кризиса экономика упала на 8,4% в годовом исчислении.

Минторг пересмотрел в сторону ухудшения опубликованные им в конце апреля данные, согласно которым ВВП США в I квартале сократился на 4,8% Ожидалось, что ведомство не будет вносить корректировки.

В IV квартале прошлого года темпы роста экономики США составили 2,1%. Непрерывный рост американской экономики наблюдался на протяжении почти шесть лет.

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СШАПандемия коронавируса нового типа
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