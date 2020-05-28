Новый резидент ТОР в Димитровграде создаст центр реабилитации в Ульяновской области

ТАСС, 28 мая. Лечебно-диагностический центр реабилитации и восстановительной медицины будет создан на территории опережающего социально-экономического развития (ТОР, ТОСЭР) в Димитровграде Ульяновской области, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Состоялось заседание комиссии по деятельности на территории опережающего социально-экономического развития "Димитровград". Одобрена заявка "ЛАУС ДЭО", (резидент) планирует создать на территории ТОСЭР лечебно-диагностический центр реабилитации и восстановительной медицины", - говорится в сообщении.

В прошлом году центр протонной терапии и медицинской радиологии в Димитровграде Ульяновской области принял на лечение первых пациентов. Федеральный высокотехнологичный центр медицинской радиологии ФМБА — единственный в России и самый крупный в Европе комплекс замкнутого цикла ядерной медицины, в котором будут представлены все имеющиеся на сегодня методы диагностики и лечения. Проект по созданию центра медицинской радиологии реализуется в Димитровграде по государственной программе "Создание федеральных центров медицинских радиологических технологий" в рамках исполнения поручения президента России.

"Центр медицинской радиологии ФМБА является самым крупным в Европе. <…> После лечения пациенты со всей России и ближнего зарубежья смогут пройти реабилитацию в новом центре реабилитации", - уточняется в сообщении.

Также в четверг были одобрены еще две заявки - новыми резидентами станут общество с ограниченной ответственностью "Прагма". Компания организует производство металлических, резиновых и комбинированных изделий для различных сфер применения. И Дубровский коммунально-бытовой комплекс создаст производство гофрированного картона и упаковки.

Всего за весь период реализации инвестиционных проектов новые резиденты создадут более 60 новых рабочих мест для димитровградцев, а совокупный объем инвестиций составит более 30 млн рублей.