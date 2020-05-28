Комитеты Думы просят Минздрав предоставить данные о выплатах медикам до 1 июня

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Комитеты Госдумы по охране здоровья и по контролю и регламенту на совместном заседании в четверг попросили Минздрав до 1 июня предоставить подробную информацию о дополнительных выплатах медикам, работающим с инфицированными коронавирусом пациентами, сообщил член комитета по охране здоровья Борис Менделевич ("Единая Россия").

"Только что закончилось совместное совещание двух комитетов, посвященное постановлению Госдумы о выплатах работающим с больными коронавирусной инфекцией. Вопросов было много, особенно к Минздраву. Однако ответ по постановлению [о выплатах] должен прийти только к концу следующей недели. Учитывая, что следующая неделя региональная, мы, депутаты во главе с председателем комитета Дмитрием Морозовым, попросили Минздрав подготовить ответы к понедельнику, чтобы во время общения с населением мы могли дать пояснения", - сказал Менделевич ТАСС.

По его словам, от медработников поступает большое количество вопросов, что "может свидетельствовать о двух аспектах: либо нет четкой и понятной трактовки постановлений правительства, либо очень слабое информирование". Менделевич уверен, что задача региональных руководителей и главврачей сегодня - довести до каждого медработника информацию о том, кому и какие выплаты положены.

"Отсутствие информации приводит к тому, что люди начинают додумывать, каждый - трактовать в свою пользу. В итоге реализация благой инициативы президента нашей страны получает такой негативный отклик. Поэтому, на мой взгляд, сейчас крайне необходима работа в информационном поле, чтобы в простом и доступном виде она дошла до всех сотрудников медучреждений", - подчеркнул Менделевич.

В свою очередь Морозов предложил разработать и опубликовать на сайте Минздрава пошаговые методические рекомендации, где будут содержаться ответы на все возникающие в этой области вопросы. Кроме того, он предложил продумать, как можно поддержать всех остальных медицинских работников, в том числе участковых врачей, которые приходят на вызов к пациенту с ОРВИ, а после оказывается, что гражданин заразился коронавирусной инфекцией. "Мы обратились по этому поводу в Минфин, поскольку все медицинские работники сегодня трудятся в условиях потенциальной ковидной нагрузки и имеют возможность контакта с пациентами, зараженными COVID-19", - приводит слова Морозова пресс-служба фракции единороссов.

В ходе онлайн-совещания с депутатами замминистра здравоохранения Татьяна Семенова сообщила, что на данный момент через портал госуслуг в Минздрав поступило 15 213 обращений от медработников и водителей скорой помощи по вопросам, касающихся начисления стимулирующих выплат, сообщили в пресс-службе фракции единороссов.

Поручение по выплатам

На прошлой неделе депутаты приняли протокольное поручение комитетам запросить в правительстве подробную информацию о выплатах медикам, работающим с инфицированными коронавирусом пациентами и с группой риска, объеме таких выплат, а также о средствах, которые заложены в бюджете на эти цели и которые доведены до регионов.

Согласно поручению президента PФ Владимира Путина, медицинские работники в апреле, мае и июне должны получать дополнительные выплаты. Врачи, непосредственно работающие с пациентами, инфицированными коронавирусом, получают по 80 тыс. рублей в месяц, фельдшеры и медсестры - по 50 тыс. рублей, младший медперсонал - по 25 тыс. рублей. Для врачей скорой помощи, работающих в составе бригад, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, предусмотрены выплаты по 50 тыс. рублей. Фельдшерам, медсестрам и водителям скорой помощи полагается по 25 тыс. рублей в месяц.