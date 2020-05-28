Игорь Сечин переизбран председателем совета директоров "Интер РАО"

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Совет директоров "Интер РАО", выбранный на годовом общем собрании акционеров 20 мая, избрал Игоря Сечина председателем совета директоров компании. Об этом говорится в сообщении "Интер РАО".

"Избрать председателем совета директоров ПАО "Интер РАО" Сечина Игоря Ивановича - главного исполнительного директора, председателя правления ПАО "НК "Роснефть", - говорится в материалах компании.

Заместителем председателя совета директоров избран директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. Также совет директоров "Интер РАО" сформировал составы комитетов совета.

Ранее сообщалось, что акционеры "Интер РАО" на годовом общем собрании переизбрали совет директоров компании в прежнем составе. В совет директоров компании вновь вошли глава "Роснефти" Игорь Сечин, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, председатель правления "Интер РАО" Борис Ковальчук, председатель правления АО "Системный оператор ЕЭС" Борис Аюев, старший вице-президент ПАО "ГМК "Норильский никель" Андрей Бугров, генеральный директор ЗАО "Лидер" Анатолий Гавриленко, первый заместитель генерального директора по операционному управлению государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Александр Локшин, председатель правления ФСК Андрей Муров, вице-президент GE, президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ Рональд Поллетт, партнер группы компаний UCP Елена Сапожникова, генеральный директор "Газпром энергохолдинг" Денис Федоров.

Группа "Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, присутствующий в различных сегментах электроэнергетической отрасли в России и за рубежом. Установленная мощность электростанций, входящих в состав группы "Интер РАО" и находящихся под ее управлением, составляет около 31,9 ГВт.

Акциями "Интер РАО" владеют "Роснефтегаз" (почти 27,63%), "Интер РАО Капитал" (29,56%), ФСК ЕЭС (8,57%). Free-float составляет 34,24%.