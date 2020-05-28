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Совет директоров "КамАЗа" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2019 год

Это связано с отсутствием чистой прибыли компании

КАЗАНЬ, 28 мая. /ТАСС/. Совет директоров ПАО "КамАЗ" рекомендовал акционерам компании не выплачивать дивиденды за 2019 год в связи с отсутствием чистой прибыли. Об этом в четверг журналистам сообщила пресс-служба президента Татарстана.

"Принято решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО "КамАЗ" в связи с отсутствием чистой прибыли по результатам деятельности за 2019 год распределение прибыли не производить, дивиденды по акциям ПАО "КамАЗ" за 2019 год не выплачивать", - говорится в сообщении.

"КамАЗ" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей и входит в двадцатку ведущих мировых производителей. Компания выпускает грузовые автомобили, прицепы, автобусы, двигатели, силовые агрегаты и различный инструмент. Крупнейшими акционерами "КамАЗ", согласно размещенной на сайте компании информации, являются госкорпорация "Ростех" (47,1%), ООО "Автоинвест" (23,54%) и германский автоконцерн Daimler (15%).

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