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ЦБ зафиксировал новый рекорд долговой нагрузки россиян

Как сообщается, объем обязательных платежей по кредитам составляет 10,9%
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© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Долговая нагрузка россиян на 1 апреля 2020 года достигла исторического максимума - 10,9% (объем обязательных платежей по кредитам в процентах от располагаемых доходов), следует из обзора финансовой стабильности ЦБ.

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"Уровень долговой нагрузки домохозяйств на 1 апреля 2020 года достиг 10,9% - максимального значения за все время наблюдений, а по необеспеченным потребительским кредитам он соответствует значению 2014 года", - указывается в обзоре.

По данным ЦБ, увеличение долговой нагрузки происходило прежде всего за счет необеспеченного кредитования и создавало потенциальные риски ухудшения качества портфеля кредитов, предоставленных физическим лицам.

"Доля кредитов с ПДН (показатель долговой нагрузки - прим. ТАСС) более 80% составляет 23%. Такие кредиты являются более рискованными. Можно ожидать, что таким заемщикам с большой вероятностью понадобятся реструктуризации", - подчеркивают в ЦБ.

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