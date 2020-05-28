Работа по инвентаризации земель в ДФО приостановлена из-за пандемии

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) временно остановило работу по инвентаризации земель в макрорегионе, так как из-за ситуации с коронавирусом специалисты не могут выехать на место. При этом в АПИ рассчитывают, что работы во всех регионах удастся завершить в срок, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе агентства.

АПИ ведет работу по кадастрированию и вводу в оборот неиспользованных сельхозземель на Дальнем Востоке, до конца года ее планировалось закончить во всех регионах округа.

"Пандемия повлияла на работу по инвентаризации земли. В виду изоляции, специалисты АНО АПИ и привлеченные агрономы не могут выехать в дальневосточные регионы для проведения работ", - сказал собеседник агентства.

В АПИ добавили, что инвентаризацию земель планируется возобновить, как только ситуация с распространением коронавируса улучшится, а основные ограничения будут сняты. "Вместе с тем мы уверены, что работа будет в срок завершена по всем регионам, где планировалось", - отметили в агентстве.

Инвентаризация земель сельхозназначения проводится на Дальнем Востоке по поручению президента РФ Владимира Путина, которое он дал во время Восточного экономического форума (ВЭФ) в 2017 году. АПИ рассматривает свободные участки, а также те, которые находятся в аренде или собственности, но не используются по назначению. Земли ставятся на учет, после чего их можно предоставлять в аренду инвесторам.

По оценке АПИ, благодаря инвентаризации на Дальнем Востоке можно ввести в оборот дополнительно до 5 млн га земли.