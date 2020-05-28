Авиакомпании Smartavia и "Победа" возобновят полеты в Улан-Удэ в июне

УЛАН-УДЭ, 28 мая. /ТАСС/. Авиакомпания Smartavia и лоукостер "Победа" возобновляют полеты между Москвой и Улан-Удэ с 1 июня и с 26 июня 2020 года соответственно. Об этом написал в четверг на своей странице в Facebook коммерческий директор Международного аэропорта Байкал Дмитрий Гармаев.

На время введения строгих ограничений из-за пандемии коронавируса авиасообщение на маршруте Москва - Улан-Удэ - Москва осталась только авиакомпания S7. По итогам апреля 2020 года пассажиропоток сократился на 80%.

"Рейс Москва - Улан Удэ - Москва авиакомпании "Победа", самый длинный и дальний рейс во всей маршрутной сети этого низкобюджетного перевозчика, так далеко "Победа" никуда больше не летает. Международный аэропорт Байкал рад приветствовать возобновление полетов АК "Победа" в Улан-Удэ с 26 июня. 1 июня 2020 из Улан-Удэ в Москву возобновляет рейс Smartavia - уже второй год авиакомпания летает из Улан-Удэ", - написал Гармаев.

Он отметил, что рейсом Москва - Улан Удэ- Москва авиакомпании "Победа" ежегодно пользуются 130 тыс. пассажиров.

Ранее Гармаев сообщал ТАСС, что в июле 2020 года планирует возобновить полеты в Улан-Удэ "Аэрофлот": авиакомпания летала в столицу Бурятии с 2013 года по 2015 год, но из-за проблем со старой ВПП прекратила полеты. В декабре 2018 года в воздушной гавани Улан-Удэ на федеральные средства была построена новая взлетно-посадочная полоса.

Аэропорт Байкал является внутрироссийским узловым аэропортом федерального значения и имеет статус международного, одним из его преимуществ является географическое расположение и возможность принимать рейсы из стран АТР для технической посадки, дозаправки и наземного обслуживания. В 2017 году аэропорту присвоен статус открытого неба пятой степени свободы воздуха, это позволяет воздушной гавани принимать самолеты иностранных компаний для транзитных рейсов, кроме того, ряд преференций появился после вхождения Бурятии в состав Дальневосточного федерального округа, в том числе это распространение механизма электронных виз. В 2021 году в аэропорту Улан-Удэ начнется строительства нового терминала. В 2019 году пассажиропоток в аэропорту Байкал вырос на 25%, почти до 470 тыс. человек.