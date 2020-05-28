Эксперты ожидают роста экспорта российского зерна

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Экспорт зерна в 2020-2021 сельскохозяйственном году (1 июля 2020 года - 30 июня 2021 года) может составить 47,4 млн т, пшеницы - 36,8 млн т. Об этом говорится в сообщении компании "Совэкон", которая специализируется на анализе сельхозрынков.

"Аналитики ожидают, что вывоз пшеницы увеличится до 36,8 млн т (+3 млн т к 2019/20), экспорт зерновых, зернобобовых и продуктов их переработки составит 47,4 млн т (+3,9 млн т)", - отмечается в сообщении.

Как подчеркнули аналитики, это вторые показатели за всю историю России, уступающие лишь рекорду 2017-2018 сельхозгода, когда было экспортировано 54,6 млн т зерна и 40,9 млн т пшеницы. По мнению экспертов "Совэкона", причинами роста могут стать ожидаемое увеличение сбора зерна в России в этом году (прогноз аналитиков составляет 126,3 млн т зерна, 81,2 млн т пшеницы против 121,2 и 74,5 млн т годом ранее) и сокращение урожая в основных странах - конкурентах, на Украине и в ЕС.

В сообщении также отмечается, что одним из ключевых факторов нового сезона, который во многом будет определять объемы экспорта, является вопрос государственного регулирования. Ранее Минсельхоз России заявил о том, что планирует использовать квотирование экспорта и в будущем, после окончания срока действующей квоты.

Ранее Минсельхоз США сообщал об оценке российского экспорта пшеницы в новом сезоне в 35 млн т без учета Крыма. Ближайшими конкурентами России на мировом рынке пшеницы является Евросоюз (прогноз экспорта Минсельхоза США - 28,5 млн т) и США (25,9 млн т).

Минсельхоз России еще не публиковал прогноз по экспорту на следующий сельхозгод. В этом году министерство ожидает экспорта зерна в размере 45 млн т, в том числе 36 млн т пшеницы. Прогноз по урожаю зерна на 2020 год составляет около 120 млн т.