Депутаты Рады просят КС Украины проверить законность анбандлинга "Нафтогаза"

КИЕВ, 28 мая. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады из фракции Юлии Тимошенко "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) подали в Конституционный суд Украины (КСУ) представление о законности выведения из структуры Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" газотранспортной системы страны. Об этом сообщила в четверг пресс-служба КСУ.

Как уточнили в суде, представление подписали 47 парламентариев. Они, в частности, отмечают, что Украина присоединилась к Третьему энергопакету Евросоюза, что предусматривает анбандлинг "Нафтогаза", то есть разделение транспортировки, добычи и хранения газа. Для выполнения обязательств принят ряд законов, которыми внесены изменения в Хозяйственный и Земельный кодексы Украины. "Однако анализ положений закона демонстрирует, что предложенная модель регулирования соответствующих отношений не является оптимальной, а также не представляет собой единственно возможный механизм обеспечения выполнения обязательств Украины относительно отделения деятельности по транспортировке природного газа, электрической энергии и обеспечения деятельности оператора газотранспортной системы, оператора системы передачи", - говорится в представлении.

В этой связи депутаты просят признать ряд норм закона не соответствующими законодательству Украины. При этом инициаторы представления настаивают на неотложном рассмотрении дела в порядке устного производства. Под представлением, в частности, подписались Юлия Тимошенко и Сергей Власенко ("Батькивщина"), Виктор Медведчук, Вадим Рабинович, Наталья Королевская, Юрий Солод, Николай Скорик, Юлия Левочкина (ОПЗЖ).

В 2019 году Украина внесла изменения в законодательство для выделения газотранспортной системы из структуры компании "Нафтогаз Украины". В ноябре закон о создании независимого оператора ГТС подписал президент Украины Владимир Зеленский. Премьер-министр страны Алексей Гончарук заявлял, что Киев спешил внедрить энергетическое законодательство ЕС, чтобы в дальнейшем на его основе заключать новые газовые контракты с Россией и другими поставщиками газа. 100% акций ГТС, согласно закону, принадлежат государству.

Несколько лет назад в рамках договоренностей с Европейским энергетическим сообществом Украина обязалась к 1 января 2020 года осуществить анбандлинг "Нафтогаза". Лишении НАК функций по транспортировке газа - условие Третьего энергопакета ЕС, которые предусматривают прозрачный процесс формирования тарифов на газ и его транзит.