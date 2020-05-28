Ростуризм и Роспотребнадзор согласовывают вопросы по работе туристической инфраструктуры

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Ростуризм и Роспотребнадзор согласовывают рекомендации по работе пляжей и другой туристической инфраструктуры в рамках поэтапного снятия карантинных мер. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в ходе онлайн-заседания внутрифракционной группы фракции "Единая Россия".

"Сейчас мы в процессе согласования с Роспотребнадзором [рекомендаций] по гостиницам. Также сегодня у нас задача - круизы, обсуждаем пляжи и всю развлекательную инфраструктуру", - отметила Догузова.

Она пояснила, что со стороны ведомства предложения готовы, с бизнесом их обсудили, теперь остается прийти к компромиссу с Роспотребнадзором. "Нам хочется как можно скорее открыть страну для наших граждан, но при этом мы должны понимать, что здоровье и безопасность на первом месте. Нам нужно обеспечить не просто отдых, а комфортный и безопасный отдых", - подчеркнула руководитель Ростуризма.

Глава ведомства также надеется, что по мере улучшения эпидемической ситуации в России по согласованию с Роспотребнадзором еще раз будут смягчены рекомендации для работы санаторно-курортного комплекса. Кроме того, ведомство обсуждает с Роспотребнадзором рекомендации для регионов по этапности выхода из карантина всей туристической отрасли. Эти рекомендации могут быть согласованы до конца недели, сообщила Догузова.

"Страна у нас огромная, поэтому выход из карантинных мер не может быть одинаковым или универсальным. Но некие рекомендации по этапности выхода из этих мер мы попробуем согласовать с Роспотребнадзором, надеюсь, до конца этой недели, для того, чтобы у регионов был какой-то ориентир. При этом финальное решение остается за губернатором, исходя из конкретной ситуации в конкретно взятом регионе", - отметила она.

В целом сложившаяся непростая ситуация, помимо очевидных негативных явлений, содержит в себе и большие возможности для внутреннего и въездного туризма, уверена глава Ростуризма. "И все-таки текущая ситуация может стать и очень большой возможностью для нашей страны сделать большой рывок в части развития внутреннего и въездного туризма. Это возможность утвердиться как самостоятельной, мощной, важной отрасли экономики", - резюмировала Догузова.