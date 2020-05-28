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Пандемия коронавируса нового типа

Нижегородская область получит 1,7 млрд рублей на развитие здравоохранения

Деньги направят на обеспечение необходимыми средствами для лечения пациентов, заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Нижегородская область получит 1,7 млрд рублей из федерального бюджета для поддержки региональной сферы здравоохранения в период пандемии из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении регионального правительства, распространенном в четверг.

"1,7 млрд рублей на борьбу с коронавирусом получит региональное здравоохранение [Нижегородской области] из федерального бюджета", - говорится в сообщении.

Как отметил глава региона Глеб Никитин на заседании заксобрания, средства будут направлены на обеспечение необходимыми средствами для лечения пациентов, заразившихся коронавирусом.

Никитин также отметил, что расходы на здравоохранение увеличатся и за счет регионального бюджета и пойдут на строительство инфекционного корпуса больницы №23 в Автозаводском районе в Нижнем Новгороде.

В Нижегородской области, по данным на 28 мая, подтверждено 8 963 случая заражения коронавирусной инфекцией, 3 260 человек выписаны из больниц после выздоровления, 84 пациента умерли.

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РоссияНижегородская областьПандемия коронавируса нового типа
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