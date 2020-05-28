Bloomberg: пандемия способствовала рекордному числу крупных банкротств в США

НЬЮ-ЙОРК, 28 мая. /ТАСС/. Последствия пандемии коронавируса спровоцировали в США самое высокое число крупных банкротств со времен глобального финансового кризиса 2008 года. Об этом сообщило в четверг агентство деловых новостей Bloomberg со ссылкой на собственные данные.

По выкладкам агентства, в мае 2020 года в США 27 компаний объявили себя банкротом и попросили о защите от кредиторов на основании главы 11 закона о банкротстве США, позволяющей проводить реорганизацию деятельности. Рекордным остается май 2009 года, когда в Соединенных Штатах разорились 29 частных компаний. Агентство учитывает только те предприятия, задолженность которых составляла не менее $50 млн.

За четыре месяца текущего года в США произошло 98 таких банкротств. За аналогичный период времени 2009 года такая судьба постигла 142 компании в стране. Самыми громкими в этом году агентство называет банкротства сети универмагов J. C. Penney и сети магазинов одежды J. Crew, не говоря о множестве фирм, занимавшихся добычей сланцевой нефти.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, что привело к возникновению глубокого международного экономического кризиса. По прогнозу МВФ, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован спад на уровне 3%.