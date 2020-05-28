В Тунисе приняли специальный санитарный протокол для предприятий туристического сектора

Специальный санитарный протокол имеет целью обезопасить туристов, приехавших на отдых в Тунис. Список санитарных правил, подготовленный сотрудниками министерства туризма и ремесла совместно с медицинскими работниками и экспертами министерства здравоохранения, включает 250 различных мер, обязательных к соблюдению владельцами всех предприятий, работающих в туристической отрасли: от туристических агентств до отелей и ресторанов.

Согласно требованию министерства туризма и ремесла, ни одно предприятие, связанное с обслуживанием туристов, не сможет начать работу, пока его владельцы не подпишут письменное обязательство соблюдать принятый санитарный протокол.

Данный документ включает следующие основные правила: при перевозке туристов и организации экскурсий обязательное соблюдение масочного режима и использование санитайзеров и дезинфицирующих гелей, соблюдение социальной дистанции один метр, а также обеспечение заполняемости транспортных средств, осуществляющих туристические перевозки - не более 50% общей вместимости; в местах проживания туристов обязательное ношение масок, заселение жилого фонда в гостиницах не более чем на 50%, введение запрета на спортивные мероприятия в бассейнах и на театральные представления в крытых помещениях, организация специальных помещений для изоляции зараженных постояльцев, создание специальной зоны для дезинфекции багажа гостей, обязательное измерение температуры при регистрации гостей (нормальной считается температура тела до 37,9 градусов), соблюдение правила одновременного нахождения в лифте не более двух человек, дезинфекция и проветривание гостиничных номеров перед заселением, соблюдение безопасной дистанции 2,5 метра в ресторанах и барах, поддержание заполняемости точек общепита на уровне не более 50%, введение запрета на организацию питания по системе "шведский стол", регулирование числа посетителей бассейнов, введение запрета на работу ночных клубов и дискотек.

По распоряжению тунисских властей, предприятия туристического сектора могут возобновить работу 4 июня. При этом начало туристического сезона в республике будет происходить в несколько этапов: сначала отели откроют свои двери для местного населения, затем для граждан соседних государств при благоприятной эпидемиологической обстановке, и только потом уже тунисцы будут встречать европейских туристов.

По последним данным Минздрава Туниса, всего в стране выявлено 1 068 случаев заражения коронавирусом, 48 человек умерли от осложнений, 938 - выздоровели.