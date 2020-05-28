Биржевые индексы в Нью-Йорке понизились на ожиданиях обострения отношений между США и КНР

НЬЮ-ЙОРК, 28 мая. /ТАСС/. Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи продемонстрировали к закрытию сессии в четверг снижение, связанное с опасениями участников рынка по поводу возможного обострения американо-китайских отношений.

Как следует из информации на сайте торговой площадки, к финальному звонку промышленный индекс Dow Jones опустился на 147,63 пунктов (-0,58%) - до отметки 25 400,64. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 6,40 пунктов (-0,21%) и оказался на отметке 3 029,73. Индекс электронной биржи Nasdaq понизился на 43,37 пунктов (-0,44%) - до 9 368,99.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на $0,3 до уровня $33,41 за баррель.

Комментируя итоги биржевого дня, газета The Wall Street Journal отметила, что ключевые индексы "пошли вниз после того, как президент Трамп объявил о намерении провести в пятницу пресс-конференцию, посвященную Китаю, и это породило у участников рынка опасения по поводу трений между двумя крупнейшими экономиками мира".