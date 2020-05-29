Исследование: россияне в мае стали чаще покупать одежду и меньше тратить на продукты

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Жители России в мае на 6% увеличили расходы на одежду и на 5% снизили траты в продуктовых магазинах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Райффайзенбанка со ссылкой на данные о покупательской активности своих клиентов.

В апреле клиенты Райффайзенбанка заметно нарастили расходы на транспорт (+27%), спортивные товары (+56%) и продукты питания (+11%). Средний чек в категории "спорт" был максимальным с марта 2019 года и составил более 6 тыс. рублей. В мае тенденции изменились. Траты клиентов на спорт упали на 26%, а в продуктовых магазинах - на 5%. При этом в категориях "транспорт" и "фастфуд" они продолжили расти. Также впервые с марта клиенты увеличили расходы на покупку одежды - на 6% к среднему чеку.

"В мае клиенты стали возвращаться к привычной модели потребления, которая включает расходы на транспорт, одежду и обувь. Они меньше тратили в аптеках, в апреле и мае средний чек в этой категории снижался, однако больше уделяли внимания покупкам непродовольственных товаров. При этом финансовое поведение клиентов изменилось, наш опрос показал, что многие отказываются от наличных в пользу банковских карт", - отметил руководитель управления некредитных продуктов Райффайзенбанка Максим Степочкин, слова которого привела пресс-служба банка.

Президент России Владимир Путин объявил в стране нерабочими днями период с 30 марта по 12 мая, чтобы снизить темпы распространения коронавирусной инфекции. Была приостановлена работа многих сфер экономики, за исключением тех, которые остановить невозможно: энергетика, строительство, коммунальное хозяйство.