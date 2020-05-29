"Известия": лекарства от ОРВИ в апреле подорожали на 7,6%

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Стоимость препаратов для лечения болезней респираторной системы в апреле выросла на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на данные компании DSM Group, которая специализируется на исследованиях фармацевтического рынка.

Согласно подсчетам компании, розничные цены на лекарства в апреле выросли в среднем на 6,7%. Наиболее сильное повышение цен было замечено на рынке гормональных препаратов - на 10,3%. Также зафиксирован рост цен на средства для лечения кожных заболеваний на 7,4%, лекарства для костно-мышечной системы подорожали на 7,3%, а сердечно-сосудистые препараты - на 7,2%,

Данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) также указывают на сильный рост цен в отношении отдельных препаратов. К примеру, йод в апреле подорожал на 30,6%, до 21 рубля за упаковку по сравнению с апрелем 2019 года, а валидол - на 23%, до 36 рублей, приводит данные газета.

Как отмечается в исследовании DSM Group, средний чек на один препарат за год увеличился на 7,3% - до 210 рублей. По мнению аналитиков компании, это связано с перераспределением спроса в сторону более дорогих лекарств.

При этом в целом выручка аптек за апрель составила 87,6 млрд рублей, что на 31,2% ниже показателей за март, хотя и превышает показатели апреля 2019 года на 4,7%.

Основатель и гендиректор сервиса "Мегаптека.ру" Дмитрий Чирков также подтвердил изданию рост цен на лекарства, связав это с падением курса рубля, что сказалось на стоимости фармсырья и на закупочных ценах на импортные препараты. По его словам, на сервисе в категории "простудные заболевания" цена за год поднялась в среднем на 21,7%, при этом подорожали порядка 87% оцениваемых позиций.