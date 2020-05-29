Роспотребнадзор за неделю выявил 47 партий товаров в магазинах с нарушением техрегламентов

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора выявили 47 партий продукции, не соответствующей обязательным требованиям, при проведении контрольных мероприятий в российских магазинах в период с 22 по 28 мая. Об этом сообщается в пятницу на сайте ведомства.

"За период с 22.05.2020 по 28.05.2020 <...> внесены сведения о 47 партиях выявленной продукции, находившейся в обороте в нарушение установленных требований, в восьми субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, товары реализовывали с нарушением сроков годности, при отсутствии сведений об изготовителе, деклараций о соответствии продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, в 39 партиях пищевой продукции с нарушением требований встречались рыба, птица, яйца и продукты их переработки, плоды и ягоды, овощи, мясо и мясная продукция, молоко и молочные продукты, масложировая продукция, кондитерские и кулинарные изделия, безалкогольные напитки. В восьми партиях непищевой продукции оказались парфюмерно-косметическая продукция, одежда и изделия из швейных и трикотажных материалов.