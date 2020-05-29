Цукерберг признался, что виртуальная реальность привлекает его больше, чем полет в космос

НЬЮ-ЙОРК, 29 мая. /ТАСС/. Глава американской компании Facebook, которой принадлежит одноименная соцсеть, Марк Цукерберг не горит желанием отправиться в космос, его больше интересует раскрытие потенциала технологии виртуальной реальности. Об этом американский предприниматель, входящий в число богатейших людей мира, рассказал в интервью телеканалу Fox News, которое было показано в четверг.

Журналист спросила Цукерберга, хочет ли он совершить туристический полет в космос. "Не уверен, что хочу полететь в космос, - ответил глава Facebook. - Я лично гораздо больше внимания уделяю таким вещам, как виртуальная реальность. Она могла бы позволить, кому угодно переместиться в любое место в мире, во вселенной". Цукерберг констатировал, что для этого не понадобится космический корабль. Как он отметил, виртуальные путешествия могут быть доступны для гораздо большего числа людей, чем полеты в космос.

Цукерберг не раз подчеркивал важность разработки технологии виртуальной реальности. К примеру, на состоявшейся в 2017 году в штате Калифорния конференции, посвященной техническим новинкам, он заявил: "Когда люди говорят, что мы создаем виртуальную реальность, поскольку мы не удовлетворены существующей, то я отвечаю: "Конечно, это так". Он подчеркивал, что указанные технологии в перспективе сделают жизнь людей гораздо лучше.

"Некоторые говорят, что виртуальная реальность приводит к изоляции и замкнутости. Я считаю, что на самом деле все наоборот", - отмечал тогда глава Facebook. Он заострил внимание на том, в реальности люди ограничены в том, какие места они могут посетить и с кем могут встретиться. Как полагает Цукерберг, технологии виртуальной реальности снимают многие из этих ограничений.

Согласно последним оценкам агентства Bloomberg, Цукерберг в настоящее время занимает четвертое место в списке самых богатых в мире людей. Его состояние превышает 85,7 млрд долларов.

Компания Facebook была основана 4 февраля 2004 года Цукербергом и тремя его сокурсниками в период их обучения в Гарвардском университете. Согласно последним оценкам, совокупная ежемесячная аудитория соцсети Facebook превышает 2,5 млрд пользователей. По сведениям специалистов компании, более 2,9 млрд человек в мире хотя бы раз в месяц пользуются одним из ее сервисов.