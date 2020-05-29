Сбербанк на четыре месяца снизит ставку по всем видам эквайринга для медучреждений

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Сбербанк с 1 июня до 30 сентября снизит ставку по торговому эквайрингу, интернет-эквайрингу и сервису "Плати QR" для медицинских учреждений. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

Отмечается, что пониженный тариф - комиссия составит не более 1% от оборота - будет действовать с 1 июня по 30 сентября 2020 года. Он будет распространяться на клиники и больницы, медицинские лаборатории, службу скорой помощи, а также лицензированных врачей, которые занимаются общей или специализированной медициной.

В сообщении также указано, что снижение комиссии в большинстве случаев произойдет автоматически и не потребует визита в банк. Оно коснется как текущих, так и новых клиентов.

С 15 апреля банк также снизил ставки по интернет-эквайрингу для предприятий, реализующих социально значимые товары и услуги через интернет. Льготная ставка распространяется на предприятия, осуществляющие розничную продажу продуктов питания, медицинских товаров, бытовой техники и средств связи стоимостью до 20 тыс. рублей, одежды и товаров повседневного спроса. Комиссия для данной группы предприятий будет составлять не более 1% вплоть до 30 сентября 2020 года.