В Башкирии разработают типовые проекты для привлечения инвесторов в придорожную сферу

УФА, 29 мая. /ТАСС/. Типовые проекты объектов придорожного сервиса разработают в Башкирии для потенциальных инвесторов. Об этом сообщил председатель Госкомитета республики по торговле и защите прав потребителей Алексей Гусев на Неделе предпринимательства.

"Нами совместно с Минэком разрабатывается генеральная схема размещения участков придорожного сервиса. Нами разрабатывается дорожная карта по согласованию различных процессов, которые нужны для строительства данных объектов, для того, чтобы сократить время на реализацию проекта. Итогом будет несколько типовых вариантов, мы для себя предполагаем шесть, в зависимости от наполнения сервисами, которые мы можем предлагать инвесторам без большого опыта в данной сфере", - сообщил Гусев.

Объекты придорожного сервиса предполагается делать аутентичными, чтобы они выделялись и подчеркивали колорит республики. На данный момент в регионе насчитывается порядка 1,1 тыс. объектов данного вида, не все из них удовлетворяют запросам туристов, отметил чиновник.

Неделя предпринимательства проходит в онлайн-формате с 26 по 29 мая. Организаторами выступили Министерство экономического развития РФ, правительство Башкирии, Госкомитет республики по предпринимательству. Среди спикеров представители Wildberries, Ozon, Mail.ru Group, "Яндекс", AliExpress, общественные деятели, чиновники и экономисты.