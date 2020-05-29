ЕК: экономика ЕС нуждается в €720 млрд в 2020 году, чтобы избежать волны банкротств

БРЮССЕЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Бизнес государств ЕС уже в 2020 году будет нуждаться в объеме ликвидности, эквивалентном сумме в €720 млрд, чтобы избежать цепных банкротств из-за пандемии и карантинных мер. Об этом сообщила в пятницу замглавы Еврокомиссии Маргрете Вестагер на видеобрифинге в Брюсселе.

"Европейской экономике уже в 2020 году потребуется объем ликвидности, эквивалентный колоссальной сумме в €720 млрд, чтобы избежать волны банкротств, которая будет стоить сообществу миллионов рабочих мест", - сообщила она.

В этой связи Вестагер отметила, что Еврокомиссия в рамках представленного 27 мая плана создания фонда восстановления экономики ЕС, намерена запустить специальный инструмент поддержки кредитоспособности, который должен обеспечить привлечение в экономику государств ЕС до €300 млрд инвестиций и кредитов для стабилизации ситуации, которые будут выдаваться под финансовые гарантии Еврокомиссии и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). Она подчеркнула, что ЕК и ЕИБ будут сосредоточены не на предоставлении прямых кредитных средств компаниям, а на выделении гарантий для аккумуляции частных инвестиций на рынке капитала. По словам Вестагер, недостающие €420 млрд должны привлечь правительства государств Евросоюза в рамках национальных кредитных схем по поддержке экономики.

Замглавы Еврокомиссии добавила, что скорость реализации этой схемы на практике будет зависеть от "скорости принятия решений законодательными структурами", то есть Европарламентом и Советом ЕС, которые должны утвердить эти предложения Еврокомиссии. По ее словам, в самом лучшем случае этот механизм сможет заработать в конце лета - начале осени.