На Чаяндинском месторождении в Якутии в середине июня проведут пересменку рабочих

ТАСС, 29 мая. Первая смена вахтового персонала на Чаяндинском месторождении в Якутии, где выявили очаг коронавируса, произойдет в середине июне 2020 года. Об этом сообщается в корпоративном издании ООО "Газпром добыча Ноябрьск".

Власти Якутии 17 апреля объявили карантин на территории Чаяндинского месторождения, там расположено 34 вахтовых поселка различных подрядных организаций "Газпрома", где работает более 10 тыс. человек.

"Партия работников в составе 150 человек планирует прибыть на Чаяндинское месторождение двумя чартерными рейсами 15 и 16 июня. До начала работы сотрудники проведут 14 дней под пристальным контролем медиков в пунктах временного пребывания в Ноябрьске. Допуск к работе будет возможен только при двойном отрицательном результате тестирования на коронавирус", - сообщается в издании.

В Якутию работники полетят двумя закрытыми чартерными рейсами, уточнили в газете. Транспортировка до месторождения будет осуществляться на служебном транспорте с соблюдением необходимых мер эпидемиологической безопасности.

"При организации процесса смены вахтового персонала учтены все рекомендации Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавирусной инфекции, действующие на территории Республики Саха (Якутия). Сегодня на основных объектах добычи Чаяндинского месторождения в закрытом контуре созданы все необходимые бытовые условия, включая наличие средств индивидуальной защиты и дезинфекции. Это позволяет дежурному персоналу, обеспечивающему бесперебойность технологического процесса, работать полностью автономно и исключает возможность проникновения коронавирусной инфекции на объекты добычи непрерывного цикла", - уточняется в издании.

Следующая плановая смена вахтового персонала на объектах добычи газа Чаяндинского месторождения запланирована на 30 июня и 1 июля.

О месторождении

Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение - одно из крупнейших на востоке России, является базовым для формирования Якутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопровода "Сила Сибири" (наряду с Ковыктинским месторождением в Иркутской области). Сейчас там работает ООО "Газпром добыча Ноябрьск", которое является участником государственной Восточной газовой программы - предприятие назначено заказчиком работ и эксплуатирующей организацией по Чаяндинскому месторождению в Республике Саха (Якутия).