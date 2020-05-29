Объем планируемых инвестиций в сельское хозяйство Крыма составит 28 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Общий объем планируемых инвестиций в сельское хозяйство Крыма с 2015 года составит 28 млрд рублей, ряд проектов находится сейчас в стадии завершения строительства, сообщила пресс-служба Минсельхоза региона.

"На начало мая этого года между Советом министров Республики Крым и инвесторами с 2015 года подписано 56 соглашений о реализации инвестпроектов в агропромышленном комплексе. Планируемый объем инвестиций составит 27,75 млрд рублей, в том числе капитальных вложений - 13,97 млрд рублей. При реализации данных проектов будет создано 5 460 постоянных рабочих мест и 993 сезонных", - приводятся в сообщении слова вице-премьера Крыма - министра сельского хозяйства региона Андрея Рюмшина.

Интенсивное садоводство

Инвестпроект современного интенсивного яблоневого сада на площади около 35 га общей стоимостью 1,31 млрд рублей реализуют в селе Грушевка Судакского района Крыма, отмечается в сообщении.

"В ходе реализации проекта будет создано 368 постоянных рабочих мест и 30 сезонных. ООО "Грушевские сады" - садоводческое предприятие, реализующее инвестпроект по закладке современного интенсивного сада яблони с последующим хранением и переработкой вблизи села Грушевка городского округа Судак в рамках инвестиционного соглашения о реализации инвестиционного проекта на территории Республики Крым, заключенного между Советом министров Республики Крым и ООО "Грушевские сады". На сегодня заложена первая очередь яблоневого сада на площади 19,81 гектаров, в этом году планируется заложить вторую очередь площадью 16 гектаров", - отметил вице-премьер, его слова также приводятся в сообщении.

Уточняется, что яблоневые сады планируется заложить на ранее не обрабатываемых участках площадью 393 га, построить фруктохранилище мощностью 10 тыс. тонн и объекты переработки.

Хранение фруктов и овощей

"В 2020 году ООО "Фрукты Старого Крыма" планируют ввести в эксплуатацию третью очередь строительства фруктохранилища с регулируемой газовой средой в Кировском районе мощностью 5 тыс. тонн из 16 тыс. тонн, предусмотренных проектом, первая и вторая очереди на 3,5 тыс. тонн введены в эксплуатацию в 2019 году. Общий объем инвестиций по этому проекту составит 1,4 млрд рублей. Также будет завершено строительство овощехранилища в Симферопольском районе на 2,5 тыс. тонн в ООО "Клевер", продолжается строительство овощехранилища на 2,5 тыс. тонн в Джанкойском районе в КФХ "ОФК", - сказал Рюмшин, которого цитирует пресс-служба.

В Бахчисарайском районе предприятие "СкифИнвестКарго" введет первую очередь холодильно-складского комплекса для хранения 2,5 тыс. тонн плодов и ягод с объемом инвестиций более 130 млн рублей. Винзавод "Массандра" запланировал монтаж технологического оборудования для хранения и обработки виноматериала холодом. Запланирован также ввод в эксплуатацию комбикормового завода мощностью 20 тонн в сутки с объемом инвестиций 300 млн рублей в Симферопольском районе компанией "Велес Крым".

"В городе Белогорске ООО "Тепличный комбинат "Белогорский" введет вторую очередь площадью 8,1 га, напомню, первая очередь на 9,1 га была введена в 2019 году. Объем инвестиций по проекту составит 3,9 млрд рублей. В "Крымская фруктовая компания" будет начато строительство фруктохранилища на 20 тыс. тонн с регулируемой газовой средой в Красногвардейском районе. Объем инвестиций по проекту составит 1,8 млрд рублей", - приводятся слова Рюмшина.

О сельском хозяйстве Крыма

В 2019 году объем производства в сельском хозяйстве республики составил 56,2 млрд рублей, что на 18,7% выше показателя 2018 года. Это произошло за счет увеличения посевных площадей, роста производства зерна, овощей, масличных культур. В прошлом году в Крыму было посажено почти 1,9 тыс. га многолетних насаждений, в том числе 1,1 тыс. га садов и 703 га виноградников. Также был введен в эксплуатацию первый в регионе завод по производству подсолнечного масла и жмыха, а также семеноводческий центр, который позволит на 75% обеспечить аграриев полуострова семенами.