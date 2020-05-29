Производство систем обеззараживания воды и воздуха появится в 2021 году в ОЭЗ Москвы

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" - компания "ТВК" - в конце второго квартала 2020 года начнет строительство нового научно-производственного комплекса на площадке "Алабушево" по обеззараживанию воды и воздуха, завод появится в 2021 году, сообщила в пятницу пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Несмотря на пандемию, столичные промышленники продолжают запускать новые проекты. Так, резидент московского технополиса компания "ТВК" начнет строительство собственного завода уже в этом году, само производство откроется в конце 2021 года и создаст порядка 100 рабочих мест", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Он уточнил, что общая площадь завода составит более 7 тыс. кв. м, и в ближайшие 10 лет инвестор планирует вложить в новое производство почти 320 млн рублей.

Компания "ТВК" разрабатывает, создает и внедряет модули для систем обеззараживания воды, воздуха и поверхностей на основе современных технологий с использованием ультрафиолетового излучения. Такие системы устанавливаются в вагонах железнодорожного транспорта, в том числе в вагонах московского метрополитена, МЦК и МЦД. Компания стала резидентом особой экономической зоны Москвы в июле 2018 года. Статус резидента позволит компании получить поддержку для дальнейшего развития предприятия.