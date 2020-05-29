Минпромторг: возможность переноса СПИК на два года войдет в план восстановления экономики

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Общенациональный план по восстановлению российской экономики будет предполагать возможность переноса сроков выполнения обязательств по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) на два года из-за пандемии. Об этом заявил замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков на видеоконференции в ходе "Недели российского бизнеса".

"Там, например, будет позиция о возможности продления специальных инвестиционных контрактов первого поколения на два года после рассмотрения на предмет того, стал коронавирус форс-мажором или нет", - сказал он.

Как сообщалось ранее, план восстановления экономики будет представлен президенту РФ Владимиру Путину 1 июня.

"На мой взгляд, документ, который 1 июня будет представлен президенту, весьма сбалансирован и содержит очень сильный набор посланий для бизнеса. Потому что одна из основных целей документа - сказать бизнесу, и иностранному, и российскому: "Оставляйте деньги в России, инвестируйте в Россию - в поствирусный период Россия будет очень конкурентоспособным местом для дальнейшего развития производства", - отметил Осьмаков.

Ранее Путин поручил правительству совместно с отраслевыми объединениями и регионами проработать возможность переноса сроков выполнения обязательств по СПИК на два года из-за пандемии. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, каждую заявку от компаний на продление сроков должна индивидуально рассматривать межведомственная комиссия.

СПИК - форма соглашения государства с инвесторами, направленная на повышение локализации производства на территории России. По контракту инвестор обязуется осуществить инвестиции в создание, модернизацию или освоение производства на территории РФ в обмен на неизменность налоговых условий. Механизм действует с 2015 года.