Мишустин призвал ускорить работу над соглашением о свободной торговле в СНГ

"Распространение коронавирусной инфекции оказывает негативное влияние на экономику стран СНГ. Конечно, в этих условиях особую значимость приобретает наращивание сотрудничества в торгово-экономической сфере", - сказал председатель российского кабинета министров на заседании Совета глав правительств стран СНГ.

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал снимать торговые барьеры на пространстве СНГ, чтобы повысить экономическую интеграцию для противодействия негативным последствиям пандемии коронавируса.

По его мнению, "с целью преодоления последствий коронавируса следует активизировать усилия по устранению торговых барьеров и ограничений, обеспечению эффективного функционирования зоны свободной торговли СНГ, углублению взаимодействия в области транспорта". Мишустин также считает, что "целесообразно ускорить работу над соглашением о свободной торговле, услугами, заняться сопряжением интеграционных процессов в рамках Содружества и Евразийского экономического союза, обеспечить дальнейшую цифровизацию экономик".

"Всем государствам СНГ необходимо сокращать зависимость от конъюнктуры на мировых энергетических рынках", - убежден председатель правительства РФ. Он констатировал, что "резкое снижение нефтяных цен сказалось на многих отраслях экономик" СНГ.

На взгляд Мишустина, "в этих условиях особую актуальность приобретает укрепление взаимодействия в торгово-экономической сфере". "Эти задачи отражены в проекте Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года, она направлена на укрепление экономических позиций наших стран, повышение конкурентоспособности товаров, развитие секторов промышленности и сферы услуг, а главное - на повышение благосостояния жителей стран Содружества", - отметил премьер.

Он полагает, что "в нынешних непростых экономических условиях скорейшее принятие стратегии - в общих долгосрочных интересах". "Очевидно, что вместе мы сможем быстрее преодолеть негативные экономические последствия коронавируса", - сказал Мишустин.

Глава кабинета министров РФ заявил: "От многостороннего взаимодействия мы ждем позитивных результатов уже в ближайшем будущем".

Среди первоочередных задач он назвал "совершенствование, интегрирование транспортной системы СНГ". "Сегодня рассматриваем проект приоритетных направлений сотрудничества в сфере транспорта до 2030 года, и речь идет, прежде всего, об эффективном использовании нашего транзитного потенциала, на его основе будем запускать новые масштабные инфраструктурные проекты на пространстве Содружества", - заверил председатель правительства РФ.