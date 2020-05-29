Крупнейший банк Крыма за месяц одобрил заявки по ипотеке под 6,5% на 3 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Российский национальный коммерческий банк (РНКБ), являющийся системообразующим в Крыму, за первый месяц принял более 1,7 тыс. заявок по новой ипотечной программе госсубсидирования на покупку жилья в новостройках по ставке 6,5% годовых и уже одобрил оформление кредитов на общую сумму около 3 млрд рублей. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

Президент России Владимир Путин поручил до 1 мая утвердить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. Не дожидаясь постановления правительства РФ, банки начали принимать первые заявки и выдавать жилищные кредиты. РНКБ 30 апреля сообщил, что выдал первый ипотечный кредит с господдержкой.

"Банк уже одобрил заявки на оформление кредитов по этой программе на сумму около 3 млрд рубле. Несмотря на сложности, вызванные пандемией и режимом самоизоляции, в Крыму наблюдается стабильный спрос на ипотечное кредитование", - приводятся в сообщении слова председателя Совета директоров РНКБ Михаила Якунина.

В банке отметили, что ежедневно принимают более 40 заявок на ипотеку с государственной поддержкой, а средняя сумма одобренного кредита составляет порядка 2,39 млн рублей. "Среди участников льготной программы есть как жители Крыма - их около 65%, так и жители материковой части России - 35%. Стоит отметить, что 60% желающих оформить ипотеку подали заявку на оформление кредита дистанционно - на сайте банка или в мобильном приложении", - отмечается в сообщении.

РНКБ Банк (ПАО) - системообразующий банк Республики Крым со 100-процентным государственным участием и один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. РНКБ обслуживает более 2,2 миллиона физических лиц и около 85 тысяч корпоративных клиентов.