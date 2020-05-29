Сокращенные сотрудники калужского Samsung смогут трудоустроиться на производственные линии

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Сотрудники калужского завода Samsung Electronics, которые, возможно, попадут под сокращение в связи с ограничительными мерами из-за распространения коронавирусной инфекции, смогут переобучиться и устроиться на производственные линии предприятия. Об этом говорится в распространенном сообщении Министерства труда и социальной защиты Калужской области.

28 мая стало известно о том, что предприятие планирует сократить 10% штата из числа офисных работников. По словам гендиректора предприятия Ли Юнчжика, это связано с существенным сокращением производимой продукции. Всего на заводе работают 1,2 тыс. человек, говорится на официальном сайте Samsung.

"Открыты порядка 100 вакантных рабочих мест на производственных линиях, сейчас перед предприятием стоит задача их замещения, в первую очередь, за счет сокращаемых сотрудников. <...> В период уведомления о предстоящем сокращении работники вправе как расторгнуть трудовые отношения с выплатой дополнительной компенсации, так и принять предложение работодателя о переводе на другую работу с возможностью, при необходимости, переобучиться", - говорится в сообщении.

Ситуация на заводе в настоящее время стабильная, подчеркнули в калужском Минтруде. Служба занятости региона готова к содействию в трудоустройстве высвобождаемых работников.

На заводе Samsung в Калужской области производится 100% всех продаваемых в России телевизоров, а также мониторы и стиральные машины. Согласно данным, опубликованным на сайте компании, в период высоких планов производства (сентябрь - ноябрь) цех главной сборки производит до 16 тыс. единиц телевизионной техники в смену. С сентября 2016 года завод поставляет стиральные машины на экспорт в 20 стран Европы, включая Австрию, Чехию, Швецию.