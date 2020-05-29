В Самарской области выделят почти 4 млрд рублей на строительство моста через Волгу

САМАРА, 29 мая. /ТАСС/. Министр управления финансами Самарской области Андрей Прямилов во время заседания комитета по бюджету Самарской Губернской Думы в пятницу представил депутатам законопроект о внесении изменений в региональный бюджет на 2020 год. В соответствии с законопроектом, предполагается направить 3,9 млрд рублей на возведение моста через Волгу в составе транспортного коридора Европа - Западный Китай.

"Законопроектом предполагается учесть целевые безвозмездные поступления, в том числе из федерального бюджета и пенсионного фонда РФ, в том числе, на такие направления, как продолжение строительства обхода Тольятти с мостовым переходом через реку Волга в составе международного транспортного маршрута Европа - Западный Китай в 2020 году - 3,922 млрд рублей", - сказал Прямилов.

Ранее на строительство моста дополнительно было выделено 12,4 млрд рублей из федерального бюджета. Сообщалось, что эти средства будут затрачены на закупку материалов и своевременное начало строительства. Как отмечается в документации к законопроекту, дополнительные 3,9 млрд рублей планируется направить "в соответствии с заключенным дополнительным соглашением о предоставлении в 2020 году иных межбюджетных трансфертов".

Депутаты одобрили законопроект в целом и рекомендовали принять его на заседании Думы, которое состоится на следующей неделе.

Трасса, которая пройдет по территории России, призвана соединить Китай с Европой, тем самым сэкономив время перемещения грузов. Маршрут пройдет через Самарскую область и будет проложен по мосту через Волгу в обход Тольятти. Власти региона считают, что мост позволит привлечь отечественных и иностранных инвесторов в особую экономическую зону (ОЭЗ) "Тольятти", резиденты которой смогут за счет сокращения времени в пути увеличить количество поставок. Также власти ожидают увеличение грузовых автоперевозок через регион в целом. Работы на площадке начались в конце 2019 года. Завершить строительство моста протяженностью 3,7 км планируется в 2024 году.