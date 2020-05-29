Российские фармкомпании заявили о готовности к запуску маркировки лекарств

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Ряд участников фармацевтического рынка России заявили о технической готовности к маркировке лекарств. Свои позиции представители отрасли высказали в интервью ТАСС.

Компании, в частности, присутствовали при нагрузочном тестировании системы маркировки препаратов, которое в конце мая было проведено оператором маркировки Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ) с целью отработки процесса в условиях повышенного спроса на лекарства. Согласно выводам оператора, во время тестирования система показала работоспособность при нагрузке в 10 раз выше годового оборота лекарств в России.

"Представители "Протек" присутствовали на тестировании системы, на основании полученных результатов можно сделать вывод о потенциальной возможности системы выдержать плановую нагрузку", - сказал гендиректор ЦВ "Протек" Дмитрий Погребинский, добавив, что компания готова к запуску маркировки в обозначенные правительством сроки.

Генеральный директор аптечной сети "Ригла" Александр Филиппов также подтвердил, что на сегодняшний день аптечная сеть технологически готова к работе с маркированным товаром. "Приобретены 2D- и 3D-сканеры, обновлено программное обеспечение, организовано обучение персонала", - сказал он. Филиппов также отметил необходимость навыков работы с маркировкой, что, по его словам, возможно только в условиях масштабного внедрения маркировки лекарственных средств.

"Думаю, рынку пора начинать работать с маркировкой, но в тестовом режиме, без введения санкций за нарушения, чтобы позволить компаниям всех трех сегментов фармацевтического рынка отладить все необходимые бизнес-процессы", - пояснил он.

Продажа лекарств в обычном режиме

Как отметили в ЦРПТ, для потребителей технологическая готовность компаний к маркировке говорит о том, что даже в условиях ажиотажа на фармацевтическом рынке из-за пандемии маркированные лекарства продаются в обычном режиме. "Мало того, маркировка позволяет в режиме онлайн видеть движение лекарств по цепочке - сколько закупили, когда отгрузили со склада, когда приняли у дистрибьютора и, соответственно, когда придут в аптеку или больницу", - подчеркнул руководитель группы "Фарма" ЦРПТ Сергей Холкин.

На контроле у властей

Представители власти, в свою очередь, отметили, что 2 июня межфракционная рабочая группа по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан проведет заседание, посвященное системе маркировки лекарств. "Заседание целиком будет посвящено именно этой теме. Мы послушаем ЦРПТ, мы послушаем Минпромторг, Минздрав и производителей, аптеки, аптечные сети", - сказал первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев. Депутат отметил важность проведения пикового тестирования. "Мы - Госдума - им рекомендовали это сделать", - сказал он, отметив, что на заседании будут заслушаны все стороны и будет выработана согласованная общая позиция.

О маркировке лекарств

Обязательная маркировка препаратов для лечения "семи нозологий" в России началась с 1 октября 2019 года. Согласно постановлению правительства, с 1 июля 2020 года планируется обязательная маркировка всех лекарственных препаратов.