ЦБ может на месяц продлить срок передачи банками в БКИ данных о кредитных каникулах

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Банк России может на месяц продлить срок передачи банками данных в бюро кредитных историй (БКИ) о том, что заемщик воспользовался кредитными каникулами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Ассоциации банков России (АБР) со ссылкой на ответ регулятора на обращение АБР.
"Банк России намерен продлить на месяц сроки формирования банками сведений для бюро кредитных историй (БКИ) о физических лицах, которые воспользовались кредитными каникулами. Об этом говорится в ответе регулятора на обращение Ассоциации банков России", - отмечают в пресс-службе.
Также в АБР пояснили, что продление срока формирования сведений для БКИ позволит банкам настроить свои системы для передачи сведений так, чтобы они сообщали не о наличии просроченной задолженности у заемщика, а о том, что он воспользовался правом на кредитные каникулы согласно федеральному закону N 106 (о предоставлении кредитных каникул в период пандемии).
Ассоциация провела опрос кредитных организаций, в результате которого выяснилось, что и крупные банки, и банки с базовой лицензией не успевают перенастроить автоматизированную систему из-за большого количества поступающих обращений граждан и особенностей работы в режиме самоизоляции.
"С того момента, как банки смогут реализовать процесс передачи этих сведений в БКИ, будет скорректирована ранее переданная информация по тем заемщикам, которые воспользовались кредитными каникулами до момента донастройки информационных систем банков, то есть в БКИ постепенно попадут сведения обо всех случаях предоставления кредитных каникул", - заверили в ассоциации.