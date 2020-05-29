Рапота заявил, что Россия и Белоруссия сохраняют задачу отменить роуминг к сентябрю

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Россия и Белоруссия по-прежнему планируют отменить роуминг между странами к сентябрю 2020 года. Об этом сообщил ТАСС государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота.

"Вопрос отмены роуминга. Думаю, что в порядке информации мы будем как-то его освещать в работе органов Союзного государства. Но у нас есть достаточно четко сформулированная министерствами связи двух стран с участием операторов дорожная карта, суть которой сводится к тому, что к сентябрю должен быть какой-то положительный результат. Поэтому есть над чем работать", - сказал он.

Рапота пояснил, что под положительным результатом имеется в виду отмена роуминга в рамках Союзного государства.

Как ранее отмечал Рапота в интервью ТАСС, в процессе отмены роуминга могут быть сбои, но "принципиальных изменений позиции о готовности довести это дело до конца нет".

Перспективы отмены роуминга на территории Союзного государства обсуждались в декабре 2018 года на 55-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России с участием представителей профильных ведомств двух стран. 2 августа 2019 года министр связи и информатизации Белоруссии Константин Шульган сообщил журналистам, что отмена роуминга займет 6-9 месяцев с момента подписания соответствующей дорожной карты. Со своей стороны замглавы Минкомсвязи РФ Олег Иванов пояснил, что потребуется внести изменения в законодательстве. В конце декабря в Минкомсвязи РФ со ссылкой на финальную версию подписанной сторонами дорожной карты сообщили, что плата за входящие вызовы в роуминге в Союзном государстве должна быть отменена не позднее сентября 2020 года.