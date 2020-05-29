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Пандемия коронавируса нового типа
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"Газпром нефть" до конца июня вернет с удаленки в офисы около половины персонала

Ключевым условием для выхода сотрудника на постоянное рабочее место является отрицательный результат организуемого компанией тестирования на COVID-19

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. "Газпром нефть" начала поэтапно возвращать сотрудников с дистанционного режима работы - до конца июня в офисы вернутся около половины персонала, сообщает компания.

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"На первом этапе до конца июня в офисы вернется около половины персонала с учетом особенностей обстановки в регионах и специфики деятельности подразделений. Сотрудники, находящиеся в зоне риска в связи с хроническими заболеваниями, возрастом или семейными обстоятельствами, останутся на дистанционном режиме труда до нормализации эпидемиологической ситуации", - отметили в компании.

Ключевым условием для выхода сотрудника на постоянное рабочее место является отрицательный результат организуемого компанией тестирования на COVID-19. Для профилактики распространения вируса предусмотрено регулярное тестирование для всех сотрудников каждые 7-14 дней.

"В наиболее сложные, пиковые моменты пандемии мы перевели на удаленную работу большую часть офисных сотрудников компании. Сейчас, когда ситуация стабилизируется, мы начинаем поэтапное возвращение сотрудников в офисы с соблюдением всех внутренних стандартов санитарно-гигиенической безопасности и норм Роспотребнадзора", - сказал заместитель генерального директора "Газпром нефти" по организационным вопросам Кирилл Кравченко.

"Мы постарались детально проработать все аспекты, необходимые для безопасного выхода людей, - от графика тестирования на COVID-19 и протоколов работы в офисах в новых реалиях до памяток, вебинаров и психологической поддержки всех, кто возвращается в офисы", - добавил он.

Ранее сообщалось, что с 19 марта около 30% персонала группы и 70% административных сотрудников "Газпром нефти" были переведены на дистанционный режим работы. Это потребовало значительного увеличения мощности цифровой инфраструктуры.

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