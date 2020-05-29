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Источник: объем производства костромских ювелирных предприятий упал более чем на 50%

Губернатор региона Сергей Ситников также отметил, что ювелирные компании начали сокращать сотрудников

ТАСС, 29 мая. Ювелирные предприятия Костромской области, являющиеся системообразующими для экономики региона, снизили объемы производства из-за пандемии коронавируса более чем на 50%. Об этом сообщил губернатор Костромской области Сергей Ситников на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеоконференции.

"В результате приостановки работы ювелирных магазинов полностью упал сбыт продукции. Мы понимаем, граждане меняют свои предпочтения в потреблении, существенно выросла цена сырья, все это, к сожалению, за последние месяцы привело к падению объемов производства ювелирных предприятий более чем на 50%. Самое страшное, что ювелирные компании начали сокращать сотрудников", - сказал Ситников.

По словам губернатора, Кострому называют ювелирной столицей России, в области работает почти 1,5 тыс. ювелирных предприятий и индивидуальных предпринимателей, в отрасли занято почти 15 тыс. человек. Костромские заводы выпускают более 50% ювелирных изделий от общероссийского производства.

На встрече с главой государства в режиме видеоконференции Ситников попросил рассмотреть возможность включить ювелирную промышленность в перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших в результате распространения коронавируса, и распространить на отрасль федеральные меры поддержки. Путин собирается обсудить этот вопрос с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСитников, Сергей КонстантиновичРоссияКостромская область
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