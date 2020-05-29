Инвестору индустриального парка на Кубани предоставят земли без госторгов

КРАСНОДАР, 29 мая. /ТАСС/. Власти Краснодарского края предоставили четыре земельных участка инвестору - компании "ОТЭКО" в рамках проекта реконструкции Таманской нефтебазы, которая войдет в состав строящегося в регионе Южного экспортно-импортного хаба. Проекту присвоили особый статус, позволяющий предоставлять земли без госторгов и налоговые преференции, заявил ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в пятницу.

Ранее президент РФ Владимир Путин призывал власти Краснодарского края и Минтранс предоставить инвестору порта в Тамани разумные условия для работы.

"Важную роль в этой работе мы отводим реализации проекта по созданию Южного экспортно-импортного хаба - одного из флагманских направлений экономики Кубани. И, несмотря на экономические потрясения, реализация проектов не приостанавливалась. Буквально на днях Краснодарский край присвоил инвестпроекту по реконструкции Таманской нефтебазы статус масштабного инвестиционного проекта. Это важный этап соглашения, позволяющий инвестору получать землю без торгов, претендовать на налоговые преференции. Край принял решение о предоставлении четырех новых земельных участков общей площадью 1,3 га под проект" - заявил Кондратьев.

Он добавил, что реконструкция Таманской базы нефти и нефтепродуктов в части строительства дополнительных резервуаров позволит увеличить перевалку бензина и дизельного топлива в порту Тамань до 1,6 млн тонн в год. Объем инвестиций в реконструкцию Таманской нефтебазы составляет 2,4 млрд рублей.

"Мы сотрудничаем уже не первый год, в результате уже создано более 11 тыс. рабочих мест. Реконструкция Таманской базы нефти и нефтепродуктов - это небольшая ступень к созданию Южного экспортно-импортного хаба. Мы продолжаем расширение экспорта, ищем выход на новые рынки, поэтому важно развивать транспортные узлы и наращивать мощности предприятий, которые там расположены", - резюмировал глава региона.

Создание хаба входит в стратегию развития Краснодарского края до 2030 год. Он включает сеть портов, аэропортов и промышленно-логистических центров. Планируется, что хаб станет основным транспортным узлом южных и кавказских регионов для экспорта и импорта грузов, так как большая часть суммарного грузооборота портов Азово-Черноморского бассейна проходит через Краснодарский край. Соглашение с компанией "ОТЭКО" по реализации крупнейшего в истории края проекта по развитию порта Тамань в Краснодарском крае было подписано в рамках инвестиционного форума в Сочи в 2016 году, в южной части порта идет строительство нового терминала навалочных грузов, реконструкция существующей инфраструктуры, срок окончательной реализации не сообщался.