ВЭБ.РФ поддержал разработку препарата для лечения тяжелых форм коронавируса

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Группа компаний "Р-Фарм" инициировала проведение клинических исследований препарата "Олокизумаб" (применяется при ревматоидном артрите) в качестве средства для лечения тяжелых форм коронавирусной инфекции. ВЭБ.РФ принял участие в финансовой поддержке разработки препарата, говорится в сообщении пресс-службы госкопорации.

"Группа компаний "Р-Фарм" завершила регистрацию препарата для лечения ревматоидного артрита "Артлегиа" ("Олокизумаб") и инициировала проведение клинических исследований его безопасности и эффективности для лечения тяжелых форм COVID-19. Производство лекарственного средства осуществляется на предприятии "Р-Фарм" в Ярославле, он уже отправлен в российские лечебные учреждения", - отмечается в сообщении.

ВЭБ.РФ с 2015 года принимает участие в финансировании международной части программы по разработке инновационных лекарственных препаратов и предоставил 9,4 млрд рублей на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

"Это уникальное партнерство: финансирование исследовательских программ в области фармацевтики в России в таком масштабе осуществляется впервые. ВЭБ.РФ на протяжении всего периода участия в проекте последовательно поддерживает инициативы партнера - компании "Р-Фарм", а к настоящему моменту полностью выполнил обязательства по финансированию программы исследований инновационных лекарств, предоставив 28 мая завершающий транш одобренного кредита", - отметил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, слова которого приводят в сообщении.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 5,8 млн человек, более 350 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 387 623 случая заражения, выздоровели 159 257 человек, умерли 4 374. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.